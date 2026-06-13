2年連続で自動車盗の被害が全国ワーストの愛知県、日進市の道の駅で13日、盗難対策を紹介するイベントが開かれました。道の駅「マチテラス日進」で警察やディーラー、保険会社が開いたイベントでは今年1月、実際に盗難の被害に遭ったクラウンが展示されました。愛知県内で去年1年間に発生した自動車盗の被害は、1051件と2年連続で全国ワーストです。13日は離れた場所からも車の様子を確認できる「