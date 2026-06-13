俳優チャン・グンソクが、ドラマ『美男ですね』で共演したバンドFTISLANDのメンバー、イ・ホンギと再会した。去る6月12日、韓国で放送されたtvNのシェアハウスバラエティ『旧基（クギ）洞フレンズ』（原題）の最終回では、チャン・グンソクらが友人を招待し、“40歳陸上パーティー”をする姿が捉えられた。【写真】チャン・グンソク＆イ・ホンギの変わらぬ友情前日の夜、急に友人を招待したメンバーたち。急な誘いに応じてくれた友