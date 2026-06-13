彼のことを大好きなのに、彼はなかなか愛情表現をしてくれなくて不安になることはありませんか？「本当に私のこと好きなの？」と思ってしまうこともあるかもしれません。しかし、愛情表現が少ないからといって、気持ちがないわけではありません。男性のなかには、言葉や態度で愛を示すのが苦手な人も多いのです。そこで今回は、「彼氏の本音を引き出す方法」を、体験談やインタビューをもとにご紹介します。愛情表現の方法は人それ