国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、藤井風（28）がレッドカーペットに登場した。「去年と違ってパワーアップというか…皆さんの本気度が一段と高まっていると感じます」とコメント。「舞台裏はみんながてんやわんやでやってますので私もそれに巻き込まれて、忙しい1日になりそう」と話した。「去年は凄いシンプル