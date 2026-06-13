英国発のライフスタイルブランドCath Kidstonから、この夏を彩る新作アート6種類を使用したトートバッグとタオルハンカチが登場しました。全国の直営店と公式オンラインストアで販売され、ブランドらしい花柄はもちろん、犬や海辺をモチーフにした遊び心あふれるデザインもラインナップ。毎日のコーディネートに取り入れやすく、自分用にはもちろんギフトにもぴったりなアイテムをご紹介します♪