柔道の全日本実業団体対抗大会第1日は13日、宮崎県延岡市のアスリートタウン延岡アリーナで行われ、5チーム総当たりで争った女子1部は、コマツが4戦全勝で2019年大会以来13度目の優勝を果たした。世界選手権（10月・バクー）の女子70キロ級で2連覇が懸かる田中志歩、57キロ級代表の大森朱莉が出場したJR東日本は4連覇を逃し、3勝1敗の2位だった。三井住友海上が2勝2敗で3位。男子3部はJESエレベーターAが制した。