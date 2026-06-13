女子1500メートル（視覚障害T13）5分0秒78のアジア新記録で優勝した佐々木真菜＝石川県西部緑地公園陸上競技場パラ陸上の日本選手権は13日、石川県西部緑地公園陸上競技場で開幕し、女子1500メートル（視覚障害T13）はパリ・パラリンピックで400メートル7位の佐々木真菜（東邦銀行）が5分0秒78のアジア新記録で優勝した。男子の100メートル（上肢障害T47）は石田駆（トヨタ自動車）が予選で10秒73の日本記録を出し、決勝は10