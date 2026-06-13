東京女子プロレスは13日、横浜ラジアントホールで「TJPWSPRINGTOUR2026〜NEXTDOOR〜inYOKOHAMA」を開催し、7・18後楽園で行われるプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合（王者＝荒井優希vs挑戦者＝山下実優）の前哨戦は荒井組が制し、王座防衛に弾みをつけた。荒井は愛野ユキ、風城ハルと組んで山下、ハットリ桜、キラ・サマー組と対戦。先発した荒井と山下はレスリングの攻防。2度目の遭遇では荒井がビッグブー