元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13日までにホフディラン小宮山雄飛（52）のインスタグラムに登場。田中のすっぴんを公開した。小宮山は田中の冠番組、TBSラジオ「田中みな実あったかタイム」の常連ゲスト。小宮山は既婚ながら、田中と2人でそばや抹茶パフェを一緒に食べに行くほど交遊関係は深い。その小宮山は「ピンポイントで『ここの冷やし中華を食べたい！』というので、珍しく蕎麦ではなく、冷やし中華を食べに