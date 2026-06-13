東京都在住・35歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「強羅温泉 雪月花 別邸 翠雲」です。※以下の情報は2026年6月12日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「強羅温泉 雪月花 別邸 翠雲」は五感で味わう大人のための湯宿東京都在住・35歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「強羅温泉 雪月花 別邸 翠雲」でした。・宿泊