所得税は所得が増えるほど税率も高くなる「累進課税」が採用されています。一方で、「住民税は一律10％」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。住民税は「所得割」と「均等割」という2つの仕組みで構成されており、所得に応じて負担する部分と、一定額を負担する部分があります。今回は、住民税の基本的な仕組みを分かりやすく解説します。住民税にかかる均等割、所得割とは？個人住民税には、所得に応じた負