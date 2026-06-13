オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組ボーイズグループINIが、6月13日（土）に結成から5年を迎える。これを記念して、クランクイン！トレンドでは、彼らの5年間を振り返り。INIというグループの強さを再考したい。【動画】一人一人の存在が輝く！デビュー曲「Rocketeer」パフォーマンスビデオ■全員がセンター級彼らの誕生のきっかけとなったオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』