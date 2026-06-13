ワールドカップに臨む日本代表戦士の胸元にファンも釘付けだ。堂安律が６月13日、自身の公式インスタグラムを更新。「そろそろ時間だ」と題し、日本代表のトレーニングシャツを着用した自身の写真を公開した。投稿されたショットで、ファンの視線を集めたのは胸元でひときわ存在感を放っていた個性的なネックレスだ。中央には星のモチーフが配され、その両側を「RITSU」と「DOAN」のアルファベットがつなぐデザイン。サイズ