今年の平和記念式典で「平和への誓い」を読み上げる児童が決まりました。 「４トンの爆弾は街を壊しましたが、広島の人々の生きたい復興させたいという強い心までは壊せなかった」 「平和の意見発表会」は「こどもピースサミット」の一環として開催されていて、１万人を超える応募から選ばれた２０人が平和への思いをスピーチしました。 審査の結果、高須小学校の柿崎由宇さんと高南小学校の河野和希さんが大賞