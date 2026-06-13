◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人(13日、ベルーナドーム)巨人は2回、今季初出場・初スタメンのリチャード選手に、1号ソロが飛び出し、勝ち越しに成功しています。リチャード選手は開幕前のオープン戦で左手小指を骨折し、戦線離脱。下半身コンディション不良なども経て、前日12日に初昇格を果たし、この試合では7番ファーストで今季初スタメンを勝ち取りました。1ー1の同点の場面で回ってきた今季初打席。西武の先発・隅田知一郎