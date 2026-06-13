女子800メートル決勝ゴールする久保凜（左）と塩見綾乃＝パロマ瑞穂スタジアム陸上で今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた日本選手権第2日は13日、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで行われ、女子800メートル決勝は日本記録を持つ久保凜（積水化学）が2分1秒54で3連覇を果たし、日本陸連が定める選考基準を満たしてアジア大会の代表入りを決めた。男子ハンマー投げの中川達斗（山陽特殊製鋼）、同棒高跳びの柄沢