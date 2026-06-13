聴覚障害のあるキルギスの女性たちと懇談される秋篠宮妃紀子さまと佳子さま＝13日午後、茨城県つくば市の筑波技術大（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまと次女佳子さまは13日、茨城県つくば市の筑波技術大を訪れ、聴覚障害のある中央アジア・キルギスの女性たちと懇談された。女性たちは、キルギスで聴覚障害者を取り巻く環境改善や生活支援に携わり、国際協力機構（JICA）の事業の一環として来日した。懇談で佳子さまは「活動の中で