「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）阪神が快勝。連敗を４でストップさせた。打線は初回２死から森下が左翼線への二塁打で出塁すると、続く佐藤輝が中堅フェンス直撃の適時二塁打を放ち先制。四回には大山の犠飛で１点を追加した。さらに六回には先頭・森下が左中間への二塁打でチャンスメークし、相手ミスにも乗じて２死満塁と好機を拡大。ここで熊谷が三塁線を破る２点適時二塁打を放った。４−３の