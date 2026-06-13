国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のRed Carpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、Mrs. GREEN APPLEがサプライズ登場した。【写真】和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLE同グループは、新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」を、10日と11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で行っていた。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では