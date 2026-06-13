米国―パラグアイ戦の観戦に訪れたパリス・ヒルトンさん＝12日、ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）サッカーW杯の米国―パラグアイが行われた12日、ロサンゼルス競技場にトランプ米大統領は姿を見せなかったが、名だたるセレブが来場した。タレントのパリス・ヒルトンさんは背番号26をあしらった米国のユニホームをまとって観戦。俳優トム・クルーズさんやジョージ・ルーカス監督、米IT大手マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイ