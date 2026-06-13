６月下旬に本格化する上場企業の定時株主総会で、物言う株主（アクティビスト）による株主提案数は昨年に続いて、過去最多を更新する見通しだ。今年は株主還元の強化といった提案よりも、企業統治（ガバナンス）に関する提案が目立っている。その中で増加しているのが、取締役の選任・解任案や社外取締役の増員などに関する提案だ。（榎田翔太、ロンドン市川大輔）総会ピーク６月下旬にかけて、東京証券取引所に上場する３月