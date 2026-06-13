俳優の舘ひろし（76）が13日放送のMBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。生まれ育った家庭について語った。“女将”に扮したMCの有働由美子は、舘の思い出の味だという「牛乳紅茶」を振る舞いトーク。「お父様もお医者様で、弟様もお医者様。地元ではいわゆる、ええとこのボンボンでした？」と切り込むと、舘は「ええとこのボンボンではないですけど」と謙遜。「おじいちゃまの代からそうなんですか？」とさ