７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６（ＭＡＪ）」の授賞式を前にレッドカーペットに登場した。「最優秀アーティスト賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」にノミネートされ、すでに「最優秀ダンス＆ボーカルグループアーティスト賞（グループ／ソロ）」「最優秀ダンス＆ボーカルグループ楽曲賞（グループ／ソロ）」を獲