中日、阪神、ＭＬＢで活躍した福留孝介さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園時代の後輩の“暴言”にムッとする一幕があった。今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。この日、共演の３年後輩で元日本テレビアナ