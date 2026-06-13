◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子１００メートル障害決勝は、昨年の東京世界陸上代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）が１２秒７７（追い風０・６メートル）で初優勝を飾った。中盤まで先頭を走った福部真子（日本建設工業）は終盤に抜かれ２位。１２秒８３に終わり「（１２秒）６台を最低限出していきたいというところで。４台も狙っているので、６台はステップとして必要になってくる中で、