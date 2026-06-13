女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」の日本出身メンバー３人によるユニット「ＭＩＳＡＭＯ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催される「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６（ＭＡＪ）」の授賞式を前にレッドカーペットに登場した。この日夜に行われる「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」でパフォーマンスを披露する３人。ＭＩＳＡＭＯとしては初めてレッドカーペットを歩き、サナは「普段とは違う気分で