音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する授賞式「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」を前に、東京・青海のトヨタアリーナ東京でレッドカーペットセレモニーが行われた。ロックバンド「サカナクション」は白い衣装に身を包んで登場。ボーカルの山口一郎は「ハリセンボン」の近藤春菜と肩を組みカーペット上で受賞を喜ぶシーンも