サントリー白州蒸溜所は6月16日から7月16日までの期間限定で、「白州 森香るハイボール 体感ミニセミナー」を開催する(火・水・木限定)。シングルモルトウイスキー「白州」の魅力を体感できる有料セミナーで、参加者自身が「白州 森香るハイボール」を作るほか、水割りまたはロックでもう1杯、楽しめる内容となっている。○「白州」の魅力を体感できる約40分のプログラムサントリー白州蒸溜所で開催される「白州 森香るハイボール