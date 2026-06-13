「老後2000万円問題」が話題となってから数年が経ちました。しかし、物価上昇や医療・介護費の増加を考えると、必要なお金はさらに増える可能性があります。本記事では、『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』(横山光昭・関口博美 ／小学館)より、老後資金の現実と今からできる備えについて紹介します。○生活費の「2割削減」で不安を解消する老後資金を増やす方法は、「支出削減」「収入確保」「資産運用」の三つに尽きま