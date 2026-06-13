【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】「今日好き」出身美女「見惚れる」美脚披露◆藤田みあ、ヘルシーな肌見せスタイル藤田は、フーディーをラフに着崩し迷彩柄の