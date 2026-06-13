秋田朝日放送 例年多くの来場者がある男鹿市の「雲昌寺」のアジサイの観覧にあわせてシャトルバスが運行されます。 あじさい寺として知られる男鹿市の「雲昌寺」のアジサイの観覧は、６月１３日から７月２０日までの日程で始まりました。６月下旬に見ごろを迎える見込みです。 男鹿の観光地域づくりに取り組む「男鹿ＤＭＯなまはげツーリズム」は、来場者のピークが予想される６月最後の土日（２７・２８日