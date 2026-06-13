秋田朝日放送 秋田県仙北市の山林に１２日にタケノコ採りに入り行方が分からなくなっている鹿角市の男性は、１３日も見つかっていません。 警察によりますと、鹿角市の７７歳の男性は１２日午前、タケノコ採りのため仙北市田沢湖玉川の山林に入ったまま午後になっても戻りませんでした。男性は妻と一緒に訪れましたが山には別々に入り、その後男性が戻らなかったことから妻が警察に通報しました。 現場周辺の山林はクマ