８日、三峡水運新ルート三峡ハブルートの建設現場。（宜昌＝新華社記者／肖芸九）【新華社北京6月13日】中国水利部三峡工程管理司の張雲昌（ちょう・うんしょう）一級巡視員は、新華社が12日に配信した討論番組「中国経済円卓会議」で、湖北省宜昌市で建設が始まった三峡水運新ルートプロジェクトについて、中国が「第15次五カ年規画」（2026〜30年）期間中に着工した国家重要プロジェクトであり、三峡ダムに次ぐ長江本流上で水