国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、「King＆Prince」がレッドカーペットに登場した。永瀬廉が「お疲れ様です」と軽い足取りであいさつを交わしたのはアンバサダーの中島健人。中島からは「ちょっと楽屋の空気だよね？」とツッコまれつつも「皆さま、会社の可愛い可愛い後輩なんです」と紹介された。この1年を振り