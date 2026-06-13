国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われ、女性7人組「HANA」がレッドカーペットに登場した。個性あふれるファッションでドレスアップしてレッドカーペットを歩いた7人。ミニスカート姿のKOHARUは「ブラックコーデで」と説明し、「レッドカーペットは思ったよりも人いて、頭がこんな感じ」と興奮の表情で語った。新人ながら最優秀楽曲賞、最優秀ア