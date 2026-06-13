自民党と日本維新の会は、衆議院の議員定数を削減する法案を今の国会に提出する方針です。高市総理大臣の指示は、比例代表のみ45議席、削減。これに、野党側が猛反発しています。■比例復活の議員、地元で“汗”自転車で全力疾走するこちらの男性は、国民民主党の橋本幹彦衆議院議員です。2月の衆院選では小選挙区で敗れましたが、比例代表で復活当選しました。国会日程の合間を縫い、連日地元での活動に汗を流しています。橋本幹