A．B．C−Z橋本良亮（32）が13日、都内のパルテノン多摩で、ミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（14日開幕、同所など）の公開ゲネプロと初日前会見に臨んだ。旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースに、波乱に満ちたジョセフの人生を全編楽曲で描く。4ぶりの再演で、橋本はジョセフ（薮宏太）が後に仕えることになるファラオを演じる。「こんな感じでやっております。王様！