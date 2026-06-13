6月13日（現地時間12日、日付は以下同）。11日にマディソン・スクエア・ガーデンで行われた「NBAファイナル2026」第4戦の視聴者数が発表された。 『Nielsen Big Data + Panel』によると、ホームのニューヨーク・ニックスが最大29点差をひっくり返して107－106でサンアントニオ・スパーズを下した第4戦は、『ABC』で平均2090万人が視聴し、ピーク時には2320万人を記録したとのこ