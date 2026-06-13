【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて発表されたリクエスト特別賞「推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」にて、最優秀アーティストに決定した。 ■櫻坂46、圧倒的なリクエスト数で1位に 櫻坂46は、女性グループで初めて4月11日・12日にMUFG スタジアム（国立競技場）で『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催。ライブの