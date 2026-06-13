【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において新設されたファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」の受賞アーティストに決定した。 ■ファンダムの熱量が最も高いアーティスト 本賞は、音楽ファン一人ひとりの“聴く・調べる”という日常の音楽行動がアーティストの表彰に繋がるあらたな賞。「LINE MUSIC」ア