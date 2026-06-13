明日6月14日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は「DASH海岸」。森本慎太郎（SixTONES）が初めてリーダーを務める新プロジェクトが始動！日本全国で激減している“憧れの江戸前名物”であるタコを呼び戻すカギを探し、山口県・周防大島の海を潜水大調査。澄んだ海の中で森本たちが見た驚きの光景とは？さらに、「DASH海岸」メンバーでひと足早い夏祭り。巨大鉄板で城島茂が豪快に作り上げる屋台メシで衝撃の