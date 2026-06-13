三重県明和町で、当時17歳の女子高校生が行方不明になってからきょうで29年。警察官らが通学に利用していた駅で情報提供を呼びかけました。1997年6月13日、松阪工業高校3年生だった北山結子さん(17)は、「友人の家に行く」と母親に告げて、アルバイト先を出た後、行方が分からなくなりました。13日は北山さんが通学に利用していたJR松阪駅で、警察官が北山さんの写真や特徴が書かれたチラシを配り、情報提供を呼びかけました