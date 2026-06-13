◇交流戦日本ハム４―３中日（2026年6月13日エスコンF）9連勝を飾った日本ハム・新庄剛志監督（54）は「いやー、18連勝ですよね記録は。南海ホークスの野村克也さん」と、日本記録を見据えた。ただ、正確には18連勝の日本記録は1954年の南海（監督は山本一人）と1960年の大映オリオンズ（現ロッテ）。新庄監督は水野の3号ソロによるサヨナラ劇を振り返り、「なんか、同点になっても、やたら落ちいてる自分がいるんです