ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」が、13日に開幕した。胸のすく捲りを決めた。初日11R、佐々木完太（30＝山口）はカド4コースを選択すると、コンマ17のトップスタートから豪快捲り。3連単1万6940円という高配決着の立役者になった。「回して伸びもいいので、絶対に出足もいいと思います」前節のG1宮島72周年記念は2着条件の準優勝戦進出勝負駆けを失敗。「経験値の差が出てしまいまし