◇第97回都市対抗・西関東予選第2代表決定戦日産自動車2―8三菱重工East（2026年6月13日横浜スタジアム）昨年、15年ぶりに活動を再開した日産自動車の17年ぶりの都市対抗出場はならなかった。2回に3点を先行されると、後半にも追加点を許し、最後まで主導権を奪うことができなった。それでもスタンドにはイヴァン・エスピノーサ代表執行役社長兼CEOを始め約3500人の応援団が集結。試合後、エスピノーサ社長は「全力を尽