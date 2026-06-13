◇交流戦オリックス3―6阪神（2026年6月13日京セラドーム）オリックスは今季最長の5連勝とはならず、9連勝を飾った日本ハムと入れ替わって4位に転落した。先発・ジェリーが、初回2死二塁で佐藤輝に先制の適時二塁打を献上。2点劣勢の6回には味方失策も絡んで招いた2死満塁で熊谷に左翼線を破る2点適時二塁打を浴び、4点差を付けられた。打線がその直後、中川、山中、西川の3連打や宗の適時打も飛び出して3得点。試合前