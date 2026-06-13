◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人(13日、ベルーナドーム)巨人が初回にダルベック選手の2塁打で先制に成功。しかしそのウラに先発のウィットリー投手が同点に追いつかれ、拮抗した序盤となっています。初回、1死から2番に入った松本剛選手に安打が飛び出すと、盗塁をしかけ2塁に進みます。続く坂本勇人選手は空振り三振に倒れますが、続く4番のダルベック選手が西武先発・隅田知一郎投手の4球目のチェンジアップをとらえ、左中間に