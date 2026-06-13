◇交流戦巨人―西武（2026年6月13日ベルーナD）巨人・リチャード内野手（26）が、今季初打席で豪快なアーチを放った。1-1で迎えた2回1死。「7番・一塁」で今季初のスタメン出場を果たしたリチャードは、隅田の低め148キロ直球を捉えると、打球はライナー気味の弾道で左翼席に飛び込んだ。ベース一周後は自然と笑みがこぼれ、力強くナインとタッチをかわした。リチャードは、ソフトバンクから移籍した昨季、自身初の2