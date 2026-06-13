◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド）ドジャースの大谷翔平選手が左膝炎症で欠場。球場からは「We want Shohei」と大谷選手の出場を求めるコールが起こりました。大谷選手は前日12日の試合、7回の5打席目で代打を送られ途中交代。デーブ・ロバーツ監督はこの日の試合前、「膝に少し炎症があり腫れが出ている」と説明していました。すると試合ではドジャース6点ビハインドの8回裏、客席から「