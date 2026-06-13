◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラD大阪）阪神がオリックスに競り勝って連敗を4で止めた。初回2死から森下、佐藤輝の連続二塁打で幸先よく先制に成功。4回に大山の中犠飛、6回に熊谷の2点適時二塁打、9回にも高寺の適時三塁打と中野のタイムリーでリードを広げた。先発の高橋は3点を失ったものの、リードを守って6回を投げ切って降板。救援陣が無失点リレーでオリックスの反撃を断ち切った。高橋は先